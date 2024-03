Giải đấu VĐQG Argentina Ngoại Hạng Trung Quốc Giao Hữu CLB Cúp Châu Phi J1 League Hạng Nhất Anh UEFA European UEFA European U-17 Championship Slovenia 2.Liga Ngoại Hạng Belarus VĐQG Uruguay VĐQG Colombia Bra CaP UAE Pro-League VĐQG Bulgaria Spanish Bizkaia-Tercera Division BRA CGD Brazil Campeonato Mineiro Division 1 Brazil Campeonato Carioca National Western Australia Italy C1 VĐQG Peru Uzbek League France Ligue 3 VĐQG Estonia VIC Women’s Premier League FIFA World Cup qualification (CONCACAF) I-League A-League Iceland League Cup VĐQG Bolivia VĐQG Costa Rica Vòng Loại EURO U21 VĐQG Latvia UEFA Women Brazil Campeonato Gaucho UEFA European U-19 Championship VĐQG Chile Welsh Premier League Chinese Women’s Super League Saudi Arabia Division 1 Hạng Nhất Séc NSW Premier League England Conference Russia Youth Championship Czech Republic U19 League WK League Ukraine U21 Liga VĐQG Slovenia Bahraini FA Cup Hạng 2 Mexico Hạng 2 Bồ Đào Nha Morocco cup Sweden Division 1 Albania Division 2 Vòng Loại World Cup Châu Á Northern Ireland IFA Championship Brazil Campeonato Paulista VĐQG Serbia Australia W-League Ngoại Hạng Armenia Conmebol-Sudamericano Women U17 VĐQG Ecuador BRA CP Azadegan League Belgian U21 VĐQG Guatemala Italy Serie D Uzbekistan Second League Brazil Campeonato Amapaense Brazil Campeonato Maranhense Wales FAW Championship Angola Girabola League Croatia 2.HNL VĐQG Indonesia Armenia Division 2 South Australian Premier Hạng 2 Romania USA MLS Next Pro India I-League 3 Japanese WE League Brazil womens League Brazil Campeonato Paulista B Uruguay Cup Ghana Premier League Uganda Premier League Brazil Campeonato Amazonense Australia Queensland Pro Series Giải Trẻ Argentina Ngoại Hạng Iraq Australia Queensland Women Cameroon Elite One UEFA Nations League Trinidad and Tobago Pro League Australia NSW Super League Azerbaijan Division 2 Brasil Campeonato do Nordeste Primeira Mexico Youth U23 English Womens Conference North Cúp Khu vực Đức Brazil Campeonato Roraimense Australia FFA Cup Giao Hữu Quốc Tế Turkmenistan Premier League Liga MX Femenil Denmark - 2.Liga Ngoại Hạng Bangladesh USL League One BRA SPB Australia NPL Victoria U23 A Brazil Copa Verde Ngoại Hạng Mông Cổ FFSA Premier League Colombia Copa Premier Estonia Womens Meistri Liiga Portugal U23 Hạng 2 Ecuador Brazil U20 Cup NBA _ Nhà Nghề Mỹ